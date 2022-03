Snowboard: Cdm cross, Sommariva vince a Reiteralm

12 marzo 2022 a

Reiteralm, 12 mar. -(Adnkronos) - Lorenzo Sommariva si è issato al primo posto nella gara di Coppa del mondo di snowboardcross maschile a Reiteralm. Il valdostano, già vincitore a Montafon quest'anno ma nella prova a squadre in coppia con Michela Moioli, è stato protagonista di una big final meravigliosa: sempre al comando delle operazioni sin dalla partenza, il 28enne alpino di Chamois ha controllato agilmente la concorrenza sul tecnico percorso austriaco, arrivando al traguardo in solitaria. Sommariva, che non saliva sul podio individuale dalla tappa di Bakuriani a Marzo 2021, è così riuscito a conquistare la sua prima vittoria stagionale in Coppa del mondo – terza in carriera.

“Sono felicissimo perché la vittoria é arrivata su di una pista così tecnica – ha dichiarato Sommariva -, non proprio nelle mie corde: inaspettata. Arrivo dal post Olimpiadi che non è stato un bel periodo per me di testa, ma grazie al lavoro ho ottenuto questa vittoria di cui sono proprio contento”. Secondo posto che è andato all'austriaco Jakob Dusek, seguito dall'elvetico Kalle Koblet e dal francese Quentin Sodogas. Fuori ai quarti di finale sia il bronzo Olimpico Omar Visintin che Filippo Ferrari.

Il tedesco Martin Noerl, quinto al traguardo, ha approfittato della caduta del rivale austriaco di madre italiana Alessandro Hammerle, portandosi a 431 punti contro i 386 del biancorosso. Terzo Dusek a 364, mentre è salito al quarto posto Lorenzo Sommariva a 251.

In campo femminile secondo posto per Michela Moioli. La campionessa bergamasca ha conquistato un podio molto importante in ottica di classifica generale, scavalcando al secondo posto la francese Chloe Trespeuch. La campionessa del Centro Sportivo Esercito ha preceduto nella finale a quattro, la canadese Audrey Mcmaniman e la padrona di casa Pia Zerkhold, arrendendosi solamente alla leader della classifica generale e nuova campionessa del mondo Charlotte Bankes. Non ha preso parte alla gara Caterina Carpano.

Classifica che come detto ha visto trionfare Bankes, ad una giornata dal termine, con 569 punti seguita da Moioli a 456 e Trespeuch a 435. Appuntamento con l'atto finale della stagione di SBX domenica 20 Marzo a Veysonnaz, in Svizzera.