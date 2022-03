Carburanti: Siracusano (Fi), 'Governo fermi speculazione'

12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Lunedì 14 marzo -con lo stop dei Tir, in protesta contro il caro carburante- l'Italia rischia la paralisi. In queste ore stiamo già assistendo a scene di panico in diverse Regioni del Paese: supermercati presi d'assalto, file interminabili ai distributori di benzina e diesel. Forza Italia ha già chiesto un intervento del Governo per tagliare le accise sui carburanti, in modo che il caro prezzi possa in qualche modo essere mitigato per le famiglie e soprattutto per le imprese. Ma occorre andare oltre ed affrontare con determinazione una situazione non più sostenibile". Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

"Per il ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani, l'aumento del prezzo dei carburanti -prosegue l'esponente azzurra- è ‘ingiustificato'. ‘Non esiste motivazione tecnica di questi rialzi -ha detto- è una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi'. Se la realtà è davvero questa allora il Governo si deve impegnare da subito per punire chi tenta di far fortuna sfruttando la complessità dello scenario internazionale. Bisogna, parole di Cingolani, fermare questa colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini”.