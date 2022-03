Ucraina: Perego (Fi), 'consegnati questa mattina aiuti umanitari, torniamo con 16 rifugiati'

12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Questa mattina, intorno alle 6, siamo entrati in Ucraina dal confine con l'Ungheria. Lì ad attenderci i deputati Liubota e Laba, che insieme a rappresentanti governativi ci hanno accompagnato ad un centro di raccolta di aiuti umanitari nei dintorni di Uzhgorod, da dove tutto il materiale sarebbe partito per Sumy e Kharkiv. Il resto del convoglio ha consegnato gli aiuti ad una Ngo in favore dei bambini di Chernobyl e sta portando in Italia 16 rifugiati". Lo rende noto Matteo Perego, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Abbiamo dovuto aspettare presso il posto di dogana della frontiera -spiega- perché è scattato l'allarme antiaereo per un possibile bombardamento su Uzghorod; i parlamentari ucraini ci hanno ringraziato per la solidarietà e invitato ad inviare altro materiale, vista la catastrofe che il popolo ucraino sta vivendo, con 2,5 milioni di profughi e tante città sotto attacco russo. Tra le immagini mostrate di civili uccisi dai bombardamenti, hanno voluto farci vedere come i cittadini stiano costruendo rudimentali giubbotti antiproiettile per difendersi, e come nessuno degli uomini e tante donne voglia arrendersi e lasciare il Paese. Abbiamo voluto portare con noi una bandiera ucraina che i deputati hanno firmato con i ringraziamenti e l'ormai celebre ‘Slava Ukraini !', ‘Gloria all'Ucraina !'. Noi siamo con loro”.