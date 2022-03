Ucraina: Letta, 'con il popolo ucraino che lotta per valori civiltà'

12 marzo 2022 a

a

a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "È importantissimo che qua ci siano tutte le bandiere, siamo tutti insieme uniti contro la guerra. Noi siamo con il popolo ucraino, abbiamo voluto dare un messaggio, che gli italiani sono con il popolo ucraino, sono con la resistenza del popolo ucraino, perché il popolo ucraino sta lottando per valori di democrazia, di libertà, di autodeterminazione dei popoli che sono i nostri valori, sono i valori della nostra civiltà. Sono valori che sosteniamo, siamo qui per dire che siamo con loro". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in occasione della manifestazione in corso a Firenze.