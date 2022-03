Ucraina: Letta, 'Italia mai così unita come in piazza a Firenze, Ue deve fare di più'

12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Questa piazza è una risposta straordinaria all'aggressione russa. Da Zelensky abbiamo sentito parole forti, coinvolgenti, emozionanti. Sono parole di chi chiede maggiore responsabilità da tutti noi. La Ue deve fare di più per cercare la pace e convincere la Russia a fermarsi". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in piazza Santa Croce a Firenze dove si sta svolgendo la manifestazione per la pace ‘Cities stand with Ukraine' promossa dal sindaco di Firenze e presidente di Eurocities, Dario Nardella. "La forza di questa piazza è l'unità, non c'è mai stata tanta unità in Italia come in questa piazza", dice ancora il leader Dem.