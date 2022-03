Ucraina: Forbes, Kiev ha distrutto attrezzature russe per 5 mld dollari

12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. - (Adnkronos) - Dall'inizio dell'invasione di Mosca, lo scorso 24 febbraio, l'esercito ucraino ha distrutto almeno 2.593 unità di equipaggiamento russo, stimato in 5 miliardi, o 700 miliardi di rubli. Lo scrive Forbes Ucraina valutando il costo dei 58 aerei distrutti, assieme a 83 elicotteri, 363 carri armati e 1.205 veicoli da combattimento corazzati (senza contare ovviamente l'impatto pesantissimo delle perdite di vite umane). In termini economici il 47% delle perdite totali - per 2,4 miliardi - sono legate alla distruzione di aerei ed elicotteri, il 29% di tank, il 14% di su veicoli da combattimento corazzati.

Ognuno dei caccia russi Su-25 abbattuto dagli ucraini ha un valore stimato in 11 milioni di dollari, dato che sale a 33 milioni per i Su-30 e a 36 milioni per gli Su-34. Ma l'impatto più pesante arriva dalla distruzione di due grandi aerei d'assalto anfibi IL-76 dal costo di 86 milioni di dollari ciascuno.

Ma la spesa per Mosca è ancora maggiore includendo il costo dei missili Iskander e Kalibr sparati contro le postazioni ucraine. E la 'ferita' è anche più profonda se si valuta che molte attrezzature sequestrate o danneggiate finiscono nella disponibilità dell'esercito ucraino, visto che - si spiega da Kiev - "non abbiamo problemi con i componenti necessari" alla riparazione.