Ucraina: Letta, 'rimaniamo uniti, Putin vuole dividere europei e italiani'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "L'errore che può commettere il nostro Paese e la politica, se la politica non si rende conto che questa piazza chiede unità e questa unità deve essere raccolta. Tutto ciò che faremo da adesso in poi deve essere fatto insieme, non dividendoci. Se ci dividiamo facciamo il gioco di Putin", che "vuole dividere gli europei e vuole dividere gli italiani. Noi dobbiamo essere uniti a fianco del popolo ucraino che chiede che cessi questa guerra di invasione russa all'Ucraina". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando a Firenze ai microfoni del Tg2.