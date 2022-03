Napoli: Meloni, 'sempre al fianco di don Maurizio Patriciello'

12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Solidarietà e vicinanza di Fratelli d'Italia a don Maurizio Patriciello. Questa notte un ordigno è stato fatto esplodere all'esterno della chiesa di cui è parroco nel parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Un fatto estremamente grave che non va sottovalutato e ci auguriamo che i responsabili siano individuati rapidamente. Siamo certi che don Maurizio non si farà spaventare e che continuerà con ancor più determinazione e forza la sua battaglia contro l'illegalità e la criminalità organizzata. Noi continueremo ad essere al suo fianco". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.