Sicilia: Fi, candidato sindaco Palermo sia espresso da nostro partito

12 marzo 2022 a

a

a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Forza Italia si è riunita oggi a Palermo presso la sede del gruppo parlamentare all'Assemblea regionale siciliana. Erano presenti la senatrice Licia Ronzulli, delegata dal presidente Silvio Berlusconi e responsabile per i Rapporti con gli alleati, il coordinatore regionale Gianfranco Micciché, i senatori Renato Schifani e Gabriella Giammanco, l'assessore regionale Antonino Scilla, i parlamentari regionali e gli amministratori locali del partito.

L'incontro -riferisce un comunicato- è servito per fare il punto sui principali dossier e avviare il confronto sugli imminenti impegni elettorali, a partire dalle prossime elezioni comunali. Il tavolo regionale ha espresso la necessità e la volontà, per quello che è oggi il primo partito in Sicilia, di avanzare una propria candidatura per l'elezione a sindaco della città di Palermo. La senatrice Ronzulli, che al tavolo rappresentava il partito nazionale, si è riservata di esporre lo stato dell'arte e di fare opportune analisi e riflessioni con il presidente Berlusconi.

È stato condiviso un percorso -conclude la nota- che consentirà a Forza Italia di essere protagonista della vittoria del centrodestra alle Comunali come alle prossime regionali sull'Isola, che saranno l'ultimo test prima delle elezioni Politiche. Durante l'incontro è intervenuto telefonicamente Silvio Berlusconi, che si è complimentato con i partecipanti per quanto fin qui svolto e per augurare buon lavoro, auspicando scelte condivise e nel nome dell'unità.