Milan-Empoli 1-0, rossoneri continuano corsa in vetta

(Adnkronos) - Il Milan batte l'Empoli 1-0 nell'anticipo della 29esima giornata della Serie A e continua la corsa in vetta alla classifica. I rossoneri comandano con 63 punti e ora hanno 5 lunghezze di vantaggio sull'Inter, che deve però far visita al Torino e recuperare il match con il Bologna. L'Empoli rimane fermo a 32 punti, sempre lontano dalla zona retrocessione. La gara viene decisa al 19' da Kalulu, a segno con un sinistro preciso da 20 metri dopo una punizione di Giroud respinta dalla barriera.

Il Milan, pericoloso in avvio con Florenzi, controlla il gioco e rischia solo in avvio di ripresa, quando Maignan deve compiere 2 interventi tra il 49' e il 51' per proteggere la porta rossonera. Il Milan è meno brillante rispetto alla prima frazione e si limita a gestire il gioco per non correre pericoli. Missione compiuta: 1-0 e la marcia prosegue.