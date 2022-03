Ucraina: Papa, 'in nome di Dio vi chiedo fermate questo massacro'

13 marzo 2022 a

Città del Vaticano, 13 mar. (Adnkronos) - "In nome di Dio vi chiedo: fermate questo massacro". Così Papa Francesco dopo l'Angelus. Un appello accolto da un applauso della folla presente in piazza San Pietro. "Vorrei ancora una volta esortare all'accoglienza dei tanti rifugiati nei quali è presente Cristo, per ringraziare per la grande rete di solidarietà che si è formata. Chiedo a tutte le comunità diocesane e religiose di aumentare i momenti di preghiera per la pace", ha aggiunto.

"Dio è solo Dio della pace - ha sottolineato Francesco - non è Dio della guerra, e chi appoggia la violenza ne profana il nome". Il Papa ha poi invitato i fedeli a pregare in silenzio "per chi soffre e perché Dio converta i cuori a una ferma volontà di pace".