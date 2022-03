Ucraina: Aidaa, profughi arrivati in Italia con i 600 cani e 150 gatti

13 marzo 2022 a

Milano 13 mar. (Adnkronos) - Con i 34.851 i profughi entrati in Italia fino a oggi dall'inizio del conflitto in Ucraina sarebbero entrati nel nostro Paese anche 600 cani e 150 gatti, la maggior parte dei quali hanno viaggiato al seguito delle famiglie in fuga dalla guerra. Alcune decine di animali, invece, sono stati salvati dal conflitto e accolti dai canili italiani.

Lo rende noto l'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa), che con una lettera inviata al ministro della salute Speranza, chiede che vengano messi a disposizione di queste famiglie con animali al seguito dei veterinari pubblici che controllino lo salute di cani e gatti e se siano stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie in Italia.

Aidaa chiede che il servizio sia gratuito e volto a individuare animali malati e garantire loro le cure del caso.

"Secondo le previsioni degli analisti dovrebbero arrivare in Italia prima della fine della guerra almeno mezzo milione di profughi, con circa 3.000 animali ai quali è doveroso garantire assistenza", conclude la nota dell'associazione.