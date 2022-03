Calcio: Serie A, Fiorentina-Bologna 1-0

13 marzo 2022 a

a

a

Firenze, 13 mar. - (Adnkronos) - La Fiorentina batte 1-0 il Bologna nel 'lunch match' della 29/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Artemio Franchi' della città toscana. A decidere la partita la rete di Torreira al 70'. Emiliani in dieci dal 41' del primo tempo per l'espulsione per doppia ammonizione di Bonifazi. In classifica i viola agganciano la Lazio al settimo posto con 46 punti, mentre i rossoblù restano fermi a quota 33 in dodicesima piazza.

Al Franchi due pali fermano il Bologna nel primo tempo, mentre la Fiorentina ne coglie uno nella ripresa e poi va a segno col tocco di Torreira che decide il match. E' stata una gara molto vivace, con le due squadre ad affrontarsi da subito a viso aperto. I felsinei, come detto, sono stati fermati dai legni (17 in campionato, nessun'altra squadra ne ha presi di più) colti da Soriano e Orsolini, sfortunato il primo, un po' impreciso il secondo che prende il palo a porta spalancata dopo aver dribblato Terracciano.

Nella ripresa i padroni di casa, con un uomo in più aumentano la pressione dalle parti di Skorupski. Torreira prima viene fermato dal palo sulla sua conclusione dal limite, poi segna il gol vittoria toccando sulla linea dopo un rimpallo col compagno Cabral. Il centrocampista conferma così la sua tradizione di gol casalinghi in A (7 su 7 tra le mura amiche).