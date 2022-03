Calcio: Pochettino, 'a Madrid colpa dell'arbitro non di Donnarumma, capisco delusione tifosi'

13 marzo 2022 a

a

a

Parigi, 13 mar. - (Adnkronos) - "Quella con il Bordeaux è stata una gara difficile, così come lo è stato il contesto, ma la squadra ha reagito con carattere. Sono triste per quello che è successo oggi, sia per quello che ho vissuto io che per quello che ha vissuto la squadra. I tifosi evidentemente sono delusi dopo l'eliminazione dalla Champions League. La colpa è nostra, siamo noi i responsabili di tutto questo". Queste le parole dell'allenatore del Psg Mauricio Pochettino al termine del match di Ligue1 vinto per 3-0 sul Bordeaux nel quale la squadra è stata contestata dai tifosi delusi dal ko in Champions League contro il Real Madrid. Pochettino difende anche il portiere Gigio Donnarumma salito sul banco degli imputati per la sconfitta del Bernabeu: "Sul primo gol a Madrid non è colpa sua, è colpa dell'arbitro. Gigio è un grande campione, la scelta di schierare oggi Keylor Navas non c'entra niente".