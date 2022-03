13 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Nel finale rovente di gara è stato espulso per proteste e qualche parola di troppo all'indirizzo del direttore di gara, anche Faraoni, ammonito in precedenza per fallo di mani durante la partita. Già diffidato, dovrebbe saltare le prossime due partite dell'Hellas.