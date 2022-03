13 marzo 2022 a

a

a

Verona, 13 mar. - (Adnkronos) - "Hellas Verona si fa portavoce, oggi come sempre, di un messaggio di pace, condannando qualsiasi atto, gesto ed esternazione che possano generare – in qualsiasi forma e misura – incitamento all'odio, alla violenza e alla discriminazione". Così il Verona in una nota prende le distanze dallo striscione dei propri tifosi apparso oggi fuori dallo stadio 'Bentegodi'.