13 marzo 2022 a

a

a

Pisa, 13 mar. - (Adnkronos) - Netto successo netto per il Pisa che si impone per 3-0 nello scontro d'alta classifica con la Cremonese disputato all'Arena Garibaldi della città toscana. Decidono Torregrossa, autore di una doppietta al 9' e al 50' e Puscas a segno all'89'. Con questa vittoria i nerazzurri si riportano in testa alla classifica di serie B con 55 punti, la Cremonese con 53 punti è al terzo posto.