13 marzo 2022 a

a

a

Milano 13 mar. (Adnkronos) - È il figlio del 69enne accoltellato questo pomeriggio in strada in via Giambellino il principale indiziato dell'omicidio del padre, morto a causa delle ferite ricevute all'arrivo all'ospedale San Paolo.

Il figlio, di 34 anni, è stato accompagnato per procedure di rito in Questura, dove tuttora si trova, anche se al momento non c'è alcun provvedimento formalizzato nei suoi confronti.