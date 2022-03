Ucraina: pullman di orfani da Zaporizhzhia in arrivo nel Milanese**

13 marzo 2022 a

Milano 13 mar. (Adnkronos) - Un pullman di orfani ucraini arriverà questa notte a Cassina de' Pecchi, nel Milanese. A quanto apprende l'Adnkronos, sul bus, che alle 16 ha superato il confine tra Polonia e Repubblica Ceca, viaggiano 47 persone, tra tutori legali (una decina circa), bambini e alcune mamme con figli in fuga dalla guerra. I bambini sono 34 e hanno un'età compresa tra i due e i 18 anni. Uno di loro ha una disabilità motoria. L'orfanotrofio in cui abitavano è a Zaporizhzhia, la città dell'Ucraina sud-orientale, in cui si trova la centrale nucleare più grande d'Europa.

La struttura, che accoglieva 120 bambini, è stata colpita dai pesanti bombardamenti che hanno interessato la città. I piccoli e i tutori che sono riusciti a mettersi in salvo, hanno attraversato l'Ucraina fino al confine con la Polonia, dove sono stati accolti in una struttura sportiva.

Da lì in 47 si sono messi in viaggio per l'Italia, mentre 14 (12 bambini e due accompagnatori), hanno preferito spostarsi in Romania, per non allontanarsi troppo dal loro Paese.