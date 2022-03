Serie A, Verona-Napoli 1-2: doppietta di Osimhen

13 marzo 2022 a

Verona, 13 mar. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 2-1 il Verona in un match della 29/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Per gli azzurri a segno Osimhen con una doppietta al 14' e al 71', per i padroni di casa inutile la rete di Faraoni al 77'. Dall'83' gialloblù in dieci per l'espulsione di Ceccherini per doppia ammonizione. In classifica i partenopei salgono momentaneamente al 2° posto con 60 punti scavalcando l'Inter e portandosi a 3 lunghezze dal Milan capolista. I veneti restano fermi a quota 41 in nona piazza.