Covid oggi Italia, 48.886 contagi e 86 morti: bollettino 13 marzo

(Adnkronos) - Sono 48.886 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 86 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 330.028 tamponi con un tasso di positività al 14,8%.

I ricoverati sono 8.240, 6 in più da ieri, 516 in terapia intensiva, 3 in più di ieri.

CAMPANIA - Sono 5.190 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 30.104 tamponi, di cui 20.920 antigenici. I ricoverati sono 557 nei reparti ordinari Covid, mentre le terapie intensive occupate sono 32.

VENETO - Sono 8.454 nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 13 marzo 2022, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione che registra anche 5 morti. Negli ospedali ci sono 430 pazienti con Covid ricoverati in area medica (-3), mentre restano fermi a 28 quelli in terapia intensiva. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia è di 1.380.410, quello dei decessi 13.965. Rialzo anche dei positivi in isolamento che oggi sono 52.744 (+840). Quanto alla somministrazione dei vaccini, sono 9.355 (contro le 8.501 di ieri) le dosi distribuite, delle quali 309 prime dosi.

LAZIO - Sono 6.487 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.408 tamponi molecolari e 34.977 tamponi antigenici con un tasso di positività al 15,3%. I casi a Roma città sono a quota 2.993.

I ricoverati sono 1.035, 11 in più da ieri, 73 le terapie intensive occupate, 2 in più da ieri, e 5.276 i guariti nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 1 sono 1.126 i nuovi casi e un morto; nella Asl Roma 2 sono 1.095 i nuovi casi; nella Asl Roma 3 sono 772 i nuovi casi; nella Asl Roma 4 sono 376 i nuovi casi; nella Asl Roma 5 sono 529 i nuovi casi e un morto nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 6 sono 756 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 1.833 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 661 i nuovi casi; nella Asl di Latina sono 567 i nuovi casi; nella Asl di Rieti sono 283 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore, mentre nella Asl di Viterbo sono 322 i nuovi casi e 1 decesso.

SARDEGNA - Sono 1.305 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 3 persone nell'isola per complicazioni, legate al Coronavirus. Si tratta di una sessantenne dell'oristanese, un uomo di 77 anni del nord della Sardegna e una 92enne del cagliaritano. I nuovi contagi sono stati confermati da 282 tamponi molecolari e 1.023 antigenici, in totale sono stati 8.525 i test effettuati.

Sale a 18, uno in più, il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive e scende a 310, 8 in meno, il totale dei posti letto occupati nell'area medica. Con un incremento di 329 persone arriva a 24.186 il numero dei casi di isolamento domiciliare.

LOMBARDIA - Sono 4.791 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 18 morti che porta il totale delle vittime a 38.939 in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 46.087 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 10,4%. Nei reparti Covid ordinari ci sono 762 pazienti, 14 meno di ieri; nelle terapia intensive 73, in aumento di uno rispetto a 24 ore fa. Sono 1.662 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano. In provincia di Brescia si registrano oggi 507 contagi, in quella di Varese sono 442, 409 a Monza e Brianza, 370 a Como, 283 a Bergamo, 196 a Pavia, 187 a Mantova, 157 a Cremona, 145 a Lecco, 108 a Sondrio e 93 a Lodi.

TOSCANA - Sono 3.723 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 13 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.723 su 23.569 test di cui 7.133 tamponi molecolari e 16.436 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,80% (53,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.739.721 di cui 2.321.94 dosi booster.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.725 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.722 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.817 molecolari e 6.905 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 19,8%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 57 (-1 rispetto a ieri), l'età media è di 64,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.049 (+ 8 rispetto a ieri). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 687 nuovi casi, seguita da Modena a 406; poi Reggio Emilia a 277, Ravenna a 229, Ferrara a 217, Rimini a 207. Quindi Parma a 204, Cesena a 193, poi Forlì a 125; Piacenza a 111, e infine il Circondario imolese con 69 nuovi casi di positività. In isolamento domiciliare 29.169 persone.

PIEMONTE - Sono 1.335 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti. Tasso di positività pari all'8,4% di 15.872 tamponi eseguiti, di cui 13.284 antigenici. Da ieri ci sono stati 1.037 guariti.

I ricoverati in terapia intensiva sono 27, numero invariato rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti ordinari Covid sono 597, 2 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 42.710.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 546 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 13 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. Nel dettaglio, oggi su 1.881 tamponi molecolari sono stati rilevati 164 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,72%. Sono inoltre 3.705 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 382 casi (10,31%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 138, ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

LIGURIA - Sono 997 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.692 tamponi molecolari e 4.860 test rapidi antigenici. I ricoverati in reparti ordinari Covid sono 256, tre in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 13, una in meno da ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Genova a 562, La Spezia a 209, Savona a 147 e Imperia a 78.

BASILICATA - Sono 482 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono guarite 288 persone. Al momento ci sono 17.868 positivi in Basilicata. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Potenza a 299 e Matera a 180.

ABRUZZO - Sono 1.446 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Abruzzo, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti e 301 guariti. Al momento in Abruzzo ci sono 30.744 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Chieti a 368, Teramo a 367 e L'Aquila a 360.