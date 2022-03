Ucraina: Zazo, 'molto importante che ambasciata italiana sia ancora presente'

13 marzo 2022 a

a

a

Milano 13 mar. (Adnkronos) - "Il fatto che l'ambasciata italiana sia ancora presente in territorio ucraino rappresenta un aspetto molto importante, apprezzato sia dal governo ucraino, che lo considera un gesto di solidarietà e vicinanza in un momento così difficile della loro storia, ma forse anche un sostegno psicologico per gli italiani che sono ancora qui, sanno che c'è ancora l'ambasciata funzionate a Leopoli". Lo ha detto l'ambasciatore italiano Pier Francesco Zazo, collegato da Leopoli con Che tempo che fa (Rai 3).

Ad aver mantenuto l'ambasciata in territorio ucraino "tra i grandi Paesi del G7 ci sono solo l'Italia e la Francia. La maggioranza degli altri grandi Paesi sono in Polonia", ha precisato Zazo, dicendosi "molto grato al governo italiano che mi ha immediatamente chiesto di ritornare in Ucraina".