Ucraina: India potrebbe acquistare petrolio scontato dalla Russia

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Mentre la Russia è alle prese con le dure sanzioni economiche occidentali a causa del suo attacco contro l'Ucraina, l'India sta valutando la possibilità di accettare un'offerta russa per acquistare il suo greggio e altre materie prime a prezzi scontati, secondo quanto scritto dalla Bbc che riprende due fonti indiane citate dalla Reuters.

L'India, che importa l'80% del suo petrolio, di solito acquista dal 2% al 3% circa delle sue forniture dalla Russia, ma con i prezzi del petrolio in aumento, il governo indiano starebbe cercando di ridurre i suoi costi energetici rivolgendosi al mercato russo. Inoltre, sarebbero in corso fra i due Paesi i lavori per istituire un meccanismo di scambio fra rupie e rubli.