Accordo Snaipay - CRIBIS: soluzioni semplici per i clienti

(Adnkronos) - Da oggi nei punti Snaipay saranno disponibili nuovi servizi per semplificare la vita delle persone e delle aziende.

Milano, 14 marzo 2022 – Snaipay, l'innovativa piattaforma B2B di Snaitech a disposizione dei gestori in tutta Italia, estende la propria rete di servizi grazie all'accordo siglato con CRIBIS, società leader in Italia nei servizi per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del business in Italia e all'estero.

A partire da oggi, la partnership rende disponibili nei 6.500 punti della rete nuove ed evolute prestazioni che richiederebbero normalmente la consulenza di un commercialista o di un esperto di settore.

Si tratta di ricerca su persone e aziende attraverso codice fiscale, P.IVA, dati anagrafici grazie all'innovativo Open Search; visure camerali ordinarie e storiche e le ancora più dettagliate Company Card e Company Card Storica con informazioni quali elenco dei soci, sintesi di bilancio, statuto; inoltre, il report aziende che offre informazioni su soci, partecipazioni società controllate; e il report persone con tutte le informazioni su persone fisiche che ricoprono cariche sociali nelle imprese.

«Con questa partnership – dichiara Massimo Nura, Customer Relationship & Payment ServicesManagement di Snaitech - Snaipay conferma la sua vocazione principale: semplificare la vita delle persone e delle aziende, rendere immediati e veloci processi altrimenti complicati. In questa ottica, l'accordo con una società come CRIBIS ci garantisce un supporto di altissimo profilo. Obiettivo della partnership è essere sempre vicini alla nostra rete di punti vendita e di creare valore, in termini di qualità dei servizi offerti, in un momento di estrema difficoltà per tutto il retail».

«La partnership con Snaipay ci riempie di soddisfazione – dichiara Marco Preti, AmministratoreDelegato di CRIBIS – Grazie a questa collaborazione saremo in grado mettere a disposizione di tutti la qualità delle nostre informazioni, aiutando così anche i piccoli operatori e le persone a prendere decisioni migliori e più sicure».

Snaipay è il brand che semplifica la vita degli Italiani con tanti servizi utili e innovativi a portata di mano. Pagare una bolletta o una multa, ricaricare il credito telefonico o la Pay TV, acquistare una gift card sono solo alcune delle cose che si possono fare nelle edicole, tabaccherie, bar e altri esercizi che espongono la vetrofania Snaipay. Una rete di circa 70 aziende partner e 6.500 punti vendita in continua espansione che rende sempre più facile, comodo e veloce effettuare acquisti, pagamenti e ricariche direttamente nel negozio sotto casa.

CRIBIS è la società leader in Italia nei servizi per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del business in Italia e all'estero. CRIBIS conta oltre 200 consulenti, più di 15.000 clienti e dispone del più ampio patrimonio informativo sul 100% delle aziende italiane e su oltre 330 milioni di imprese in tutto il mondo grazie all'appartenenza al Dun & Bradstreet Worldwide Network. CRIBIS è una società di CRIF, gruppo specializzato in sistemi di informazioni creditizie (SIC), business information e soluzioni per la gestione del credito, che offre a banche, società finanziarie, confidi, assicurazioni, società di telecomunicazioni, utilities e imprese un supporto qualificato in ogni fase della relazione con il cliente. Oggi oltre 6.300 banche e società finanziarie, 55.000 imprese e 310.000 consumatori nel mondo utilizzano i servizi CRIF in 50 Paesi.

