Roma, 14 mar (Adnkronos) - "Dopo #Petrocelli anche Lorenzoni e Segneri mostrano un atteggiamento filorusso, mettendo in dubbio le bombe di #Mariupol. Gravissimo. I 5stelle decidano da che parte stare. Non si può nello stesso partito esprimere il ministro degli Esteri e sconfessare la linea di governo, sulla condanna della guerra in #Ucraina serve chiarezza". Lo scrive su Twitter Laura Garavini, di Iv.