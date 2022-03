14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Un anno fa cominciavo una nuova avventura. Con una discreta dose di incoscienza. Non ho idea di come andrà a finire ma per ora devo solo dire un enorme grazie a chi mi ha finora sostenuto e accompagnato in questo viaggio. #14Marzo". Così Enrico Letta, eletto un anno fa segretario del Pd, su twitter.