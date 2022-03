Ucraina: O. Kuleba, 'in corso evacuazione regione di Kiev'

14 marzo 2022 a

a

a

Milano 14 mar. (Adnkronos) - "È in corso l'evacuazione nella regione di Kiev". Lo comunica in un video pubblicato sul suo canale Telegram Oleksiy Kuleba, il direttore dell'amministrazione regionale.

"Sono aperti corridoi nelle direzioni di Brovary, Bucha e Vyschgorod", fa sapere Kuleba, precisando che nella prima direttrice, quella verso Brovary, "la situazione è difficile, perché ci sono combattimenti in corso, speriamo di riuscire ad arrivare nei centri abitati come Peremoha, Schevchenkove, ma per ora è molto complicato".

Per quanto riguarda invece "la direzione di Bucha, Hostomel, Vorsel, le colonne di evacuazione sono partite e speriamo di vedere già i primi arrivi alle 15".