Milano 14 mar. (Adnkronos) - "Purtroppo non possiamo ammirare il cielo azzurro sulle nostre città, ma credo che i tutti questi bombardamenti siano solo temporanei, non siano per sempre". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sul suo canale Telegram in cui si rivolge ai "cari ucraini" a cui promette che per la fine dei bombardamenti "stiamo lavorando e combattendo".