Brigatisti in Parlamento? L'opzione di Moro che la storia ha cancellato

(Adnkronos) - In libreria per Lastaria Edizioni “Aldo Moro e le Brigate Rosse in Parlamento”, di Giorgio Balzoni e Fiammetta Rossi

Un nuovo saggio, a firma dei giornalisti Giorgio Balzoni e Fiammetta Rossi, svela retroscena inediti che confermerebbero l'apertura di Aldo Moro al riconoscimento politico delle Brigate Rosse. Un'ipotesi, questa, che azzererebbe ogni dubbio sull'autenticità delle lettere dalla prigionia dell'allora presidente della Democrazia Cristiana.

“Credo di poter dire con un certo margine di realismo che Moro da tempo si interrogava sul modo di far deporre le armi ai brigatisti e ricondurli al confronto politico, in un certo senso di parlamentalizzarli”, con queste parole Giorgio Balzoni - già autore del successo editoriale Aldo Moro. Il Professore, da cui è stata tratta la fortunata docufiction Rai interpretata da Sergio Castellitto -, introduce il nuovo saggio intitolato Aldo Moro e le Brigate Rosse in Parlamento, un'opera rigorosa e più che mai attuale, scritta a quattro mani con Fiammetta Rossi.

Destinato a sollevare un certo clamore nel dibattito pubblico, questo libro si pone un obiettivo importante, quello di stagliare il caso Moro dalla cronaca per trarne una lettura prima di tutto politica. Soltanto passando i fatti sotto la lente d'ingrandimento della politica, infatti - secondo i due autori -, è possibile uscire dalle contraddizioni e dalle reticenze che da sempre accompagnano le ricostruzioni di una delle pagine più buie della nostra storia repubblicana.

Il leader della DC, è questa la tesi sostenuta nel testo, si interrogava da tempo su come favorire un dialogo con quel vasto movimento che alle Brigate Rosse aveva fornito uomini e motivazioni. Fedele alla sua spiccata indole di mediatore, infatti, non credeva nella strada della repressione totale, della chiusura al dialogo, portata avanti dal suo partito anche durante i 55 giorni della sua prigionia.

Dopo un accurato lavoro di ricerca tra documenti, testimonianze e dichiarazioni politiche, i due autori - da sempre vicini alla figura di Moro e profondi conoscitori degli argomenti trattati - danno vita a un saggio tanto rigoroso quanto umanamente coinvolgente.

Un'opera coraggiosa, in un certo senso necessaria, che apre il campo a un'ipotesi con cui d'ora in avanti sarà doveroso confrontarsi. Una riflessione onesta e profonda che ha il merito di rivolgersi anche alle nuove generazioni.

Giorgio Balzoni è nato a Marino (Roma) il 26 giugno 1950. Giornalista parlamentare dal 1980 e già vicedirettore del TG1, si è sempre occupato di politica interna. È stato allievo di Aldo Moro con cui è rimasto legato negli anni. Già autore per Lastaria Edizioni di Aldo Moro. Il Professore.

Fiammetta Rossi è nata a Pescara il 28 gennaio 1952. Si è laureata in Scienze politiche alla Sapienza, con Aldo Moro relatore della tesi. È stata giornalista per oltre 40 anni, 25 al Radiocorriere Tv e poi alla Rai. Vive a Roma.

Aldo Moro e le Brigate Rosse in Parlamento sarà presentato a Roma, mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 18:00, presso l'Archivio Flamigni. Dialogheranno con gli autori Miguel Gotor, assessore alla cultura del Comune di Roma, e Ilaria Moroni, direttrice dell'Archivio Flamigni.

Lastaria Edizioni è nata nel 2015, nell'ambito di un gruppo editoriale attivo dal 2002. Si occupa di opere di autori italiani e internazionali, con particolare attenzione per la narrativa e la saggistica contemporanee.