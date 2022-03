Calcio: Bayern Monaco, Davies torna a correre due mesi dopo la miocardite

14 marzo 2022 a

Monaco, 14 mar. - (Adnkronos) - Ha ripreso finalmente a correre Alphonso Davies, fermo ormai da due mesi a causa di una miocardite successiva al Covid. Un problema riscontrato nelle visite effettuate dopo il virus, necessarie per ottenere nuovamente l'idoneità agonistica. L'esterno, classe 2000, è stato così fermato dai dottori, che hanno consigliato un periodo di assoluto riposo che, dopo due mesi, sembra essersi concluso. Davies ha ricominciato a correre, seppur in maniera leggera: 20 minuti a ritmi blandi per rimettersi in moto dopo questo stop forzato. Un primo passo sulla via del recupero per il calciatore del Bayern Monaco.

L'esterno canadese ha giocato la sua ultima partita il 17 dicembre scorso, in campionato contro il Wolfsburg. Ora è arrivato il momento di ritornare in campo, seppur a ritmi blandi. Ma quel che conta è che Davies può finalmente riprendere a guardare avanti, a programmare il suo definitivo rientro a disposizione di Nagelsmann. Nei prossimi giorni è prevista una nuova visita di controllo, per valutare la risposta del cuore dopo i primi sforzi fisici. Successivamente gli allenamenti diventeranno pian piano sempre più intensi e, tra circa un mese, Davies potrebbe rientrare definitivamente tra i convocati e a disposizione della squadra per un impegno ufficiale.