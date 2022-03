Energia: M5S, ora nuovo scostamento bilancio e interventi su extra-profitti

14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - “Cittadine e imprese stanno facendo i conti con il caro-energia che intacca pesantemente i bilanci delle famiglie e mette a rischio la continuità produttive del nostro sistema economico. Davanti a una situazione così pesante ribadiamo che serve subito uno scostamento di bilancio per limitare gli aumenti delle bollette”. Così i deputati del MoVimento 5 Stelle Antonio Federico e Angela Masi, capigruppo rispettivamente in commissione Ambiente e Attività produttive.

“Serviranno nuove risorse per arginare i rincari anche nel prossimo trimestre e allo stesso tempo, interventi strutturali - proseguono -. Un tetto al prezzo del gas appare inevitabile e, come ribadito dal presidente Giuseppe Conte, è anche il momento di un intervento sugli extraprofitti, perché i grandi soggetti del settore energetico che hanno fatto guadagni enormi in questa fase di emergenza devono partecipare allo sforzo per ridurre il caro bollette”.

“L'altra grande partita, che dobbiamo giocare al meglio per sconfiggere la pandemia energetica, è quella della massima accelerazione sulle rinnovabili e sull'efficienza energetica, seguendo la strada tracciata con il Superbonus. Con gli emendamenti al decreto Energia metteremo in campo altri strumenti per rafforzare la generazione da fonti pulite”, concludono.