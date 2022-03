Ue: Majorino (Pd), 'Europa vittima ingerenze Putin, anche con uso fake news'

14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Dopo quasi due anni di lavoro, la Commissione sulle Interferenze nei Processi Democratici del Parlamento europeo ha approvato la sua relazione conclusiva: l'Europa è vittima di continue ingerenze che arrivano dall'esterno ma che hanno sponde anche sul nostro territorio". Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, coordinatore per il gruppo Socialisti & democratici all'interno della Commissione, a Radio Immagina.

"In questi anni - ha spiegato l'europarlamentare - l'attore principale, anche se non l'unico, si chiama Vladimir Putin che ha cercato di costruire un'internazionale sovranista fondata su un patto tra partiti di ultradestra, fra cui non manca anche la Lega di Salvini".

"Ma le interferenze - continua Majorino - non riguardano solo i rapporti tra partiti ma anche un uso improprio delle piattaforme che diffondono in maniera virale fake news e vere campagne d'odio: per questo c'è bisogno di massima trasparenza e un'alfabetizzazione mediatica per rendere i cittadini liberi e consapevoli".