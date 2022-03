Ucraina: nasce MyWar, ogni ucraino può diffondere storie social per chiedere sostegno**

14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Il Ministero della Cultura e della Politica dell'Informazione dell'Ucraina, l'Associazione dell'Innovazione e dell'Educazione Digitale e la Totonis Company hanno lanciato una piattaforma internazionale #MyWar (https://www.mywar.in.ua ). Lo riporta il canale Mbc Ucraine. Ogni ucraino, come testimone della guerra della Federazione Russa contro l'Ucraina, può descrivere la propria storia, diffondere fatti reali ed esperienze personali. I cittadini di tutti i paesi del mondo possono vedere e leggere questi fatti nella loro lingua madre ed esprimere il loro sostegno all'Ucraina in azioni reali.

"Milioni di ucraini hanno già assistito alla guerra. Ogni storia è estremamente importante e va documentata. Perché la realtà che i residenti dell'Ucraina stanno affrontando non è solo una prova dell'aggressione della Federazione Russa, ma anche una prova dei crimini commessi dal Cremlino contro l'umanità. Ora siamo in prima linea, e tuteliamo non solo il nostro paese, ma tutto il mondo civile, ogni cittadino dei paesi democratici. Dobbiamo condividere con il mondo ciò che sperimentiamo. Ogni storia degli ucraini deve essere ascoltata", ha dichiarato Alexander Tkachenko, Ministro della Cultura e della Politica dell'Informazione.

Sulla piattaforma, oltre alla storia, è possibile aggiungere un video o una foto di conferma dei crimini militari commessi da militari russi sul territorio dell'Ucraina. "Tutti i corrispondenti subiranno moderazione prima che la storia diventi accessibile. A condizione che altri utenti della piattaforma, organizzatori e partner del progetto siano sicuri che sia stato scritto da persone reali", ha dichiarato Maria Boguslav, direttore esecutivo dell'Associazione per l'innovazione e l'educazione digitale. Durante tutta la realizzazione del progetto ci sarà dunque un moderatore, per evitare la partecipazione di provocatori, bot, richiami oltre gli standard etici.