Mete Onlus e Ciss alla 'Settimana di Azione contro il razzismo'

Palermo, 14 mar. (Adnkronos) - Nell'ambito della “XVIII Settimana di Azione contro il Razzismo” promossa con Avviso Pubblico dall'Unar – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, Mete Onlus, in partenariato con Ciss Ong sono stati ammessi con il progetto: “Abito: codice linguistico tra l'uguaglianza globale e le differenze socio-culturali”. La settimana è prevista da domani al 21 marzo 2022, con diverse le iniziative calendarizzate, sia in presenza che online.

Il progetto, ideato da Mete Onlus, ha l'obiettivo di intervenire nel multiculturalismo, nell'integrazione sociale e nell'educazione attraverso un unico elemento: l'Abito. Un percorso di buone pratiche, attività teatrali, sartoriali, culturali, sportive e divulgative. Ma è anche un invito alla Pace, di un cessate il fuoco in ogni parte del mondo, ancor di più rivolto al Conflitto Russia/Ucraina. La “Settimana d'Azione contro il Razzismo” ideata da Mete Onlus è patrocinata dall'Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Augusta, dal Comune di Palermo e dal Comune di Partanna.

Si inizia domani con laboratori tenuti a “La Casa della Cooperazione”, l'attività a cura di Cristina de Simone (che proseguirà anche giorno 16) è aperta, ed ha l'obiettivo di insegnare la tecnica di realizzazione dei copricapi multietnici. Il 16 e 17 marzo, Barbara Galli in collegamento online con l'Istituito Comprensivo “Luigi Capuana di Santa Ninfa” (TP) terrà i Workshop dal titolo: “Verso una società inclusiva: valorizzare le diversità e le emozioni”. Il 16 marzo in scena al Teatro Atlante lo spettacolo “Oltre il Velo” di e con Preziosa Salatino. Al termine dello spettacolo sarà reso omaggio ad un velo iconico, di pace, ovvero, quello di Madre Teresa di Calcutta.

Il 17 marzo dalla pagina FB di Mete si terrà la Conferenza online sul tema in oggetto. Interverranno: Roseline Eguabor (Operatrice CISS Ong e Presidente Al Revès), Nicolay Catania (Presidente ONG Accademia Psicologia Applicata), Silvia Amato Petragnani (designer Grafica e Founder EticaWeb), Sofia Abad (Linguista e Founder AS Translation Services). Modera: Giorgia Butera (Presidente Mete Onlus). Sarà presentato il breve saggio socio-antropologico sull'abito, quale codice linguistico, della Butera. Il 19 marzo al campetto del “Centro Padre Nostro” fondato dal Beato Pino Puglisi, si giocherà il triangolare di calcio juniores solidale, appartenenti sia al nostro territorio che comunità straniere. Il triangolare, realizzato grazie alla donazione del materiale sportivo da parte del Palermo F.C., è dedicato ad Iliya, il 15enne morto mentre stava giocando a calcio nella sua città Mariupol, ad ucciderlo sono stati i bombardamenti in corso per il terribile conflitto Russia/Ucraina.

Il 20 marzo Conferenza online dalla pagina FB di Mete, sarà presentato Video-Racconto di Ous Drammeh, in ricordo di Amadou Moussa Baldé. Interverrano: Giorgia Butera (Presidente Mete Onlus), Pasqua De Candia (Operatrice CISS Ong), Dana Jonas (Volontaria Mete Onlus), Petra Plötz (Attivista Umanitaria e Linguista). Modera: la giornalista Germana Zuffanti.

Il 21 marzo Conferenza di Chiusura a Palazzo delle Aquile. Interverranno: Leoluca Orlando (Sindaco di Palermo), Francesco Campagna (Console Onorario del Ghana per Sicilia e Calabria), Ibrahim Kobena (Presidente Consulta delle Culture – Città di Palermo), Margherita Maniscalco (Operatrice CISS Ong), Nadine Abdia (Consulta delle Culture), Emma Conti (studentessa del Master di International Development presso l'Università di Amsterdam). Modera: Giorgia Butera, la quale indosserà abito realizzato da Lucrezia De Rosa. Sarà un abito che simboleggia la Terra ed i suoi colori. Al termine della conferenza sarà possibile visitare la mostra del giornalista e fotoreporter Luca Pistone: “Abito: J'abite, je me bats pour human rights”.