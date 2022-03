Calcio: Iervolino, 'Lega A? Serve coesione e visione strategica comune'

14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "La Lega Serie A? L'ho già definita più volte una riunione di condominio chiassosa e disordinata. Manca un po' di metodo, serve una ritrovata coesione e una visione strategica comune. Purtroppo ad oggi non ci sono, ma regna la cultura del fare da sé: manca una visione unitaria e c'è una competizione che si riverbera dagli stadi agli uffici della Lega. Non siamo soci ma avversari. Bisogna ammodernare un'industria che langue e patisce le scelte sbagliate degli ultimi anni". Sono le parole di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, a La politica nel pallone su Gr Parlamento sulla Lega di Serie A.

"Noi abbiamo votato per il professor Casini, ma spiace che debba essere bollato come il candidato di un solo presidente, perché è il candidato di tutti gli undici club che lo hanno sostenuto: non capisco perché qualcuno debba assumersi la responsabilità. Il professor Casini ci ha spiegato il suo programma, è un giurista con grande competenza, è giovane ed ha passione, con un curriculum ricco. E noi lo abbiamo sostenuto".