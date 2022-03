Ucraina: Calenda, 'con Putin andare con i piedi di piombo, può fare danni immensi'

14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar (Adnkronos) - "Bisogna stare tranquilli, andare avanti con sanzioni economiche fortissime, agevolare il lavoro dell'intelligence e il supporto agli ucraini, ma non fare una escalation della guerra". Lo ha detto Carlo Calenda a Oggi è un altro giorno, su Raiuno.

"Se facessimo la no fly zone ci sarebbe un incidente immediatamente. Le sanzioni depotenziano l'azione di Putin, fanno sorgere contrasti interni ma questa è una monarchia assoluta, non esistono contrappesi, andiamo con i piedi di piombo. Siamo davanti a una persona che se perde il controllo di se stesso può provocare danni immensi. Non possiamo entrare in guerra diretta con la Russia, ha i missili nucleari", ha spiegato il leader di Azione.