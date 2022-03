14 marzo 2022 a

a

a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Nessun Paese, come l'Ucraina, ha pagato un prezzo così alto per il suo desiderio di far parte della famiglia europea. Pertanto, riteniamo che l'Ucraina si sia guadagnata lo status di paese candidato". Lo afferma il premier del governo della Lituania, Ingrida Simonyte. "E' nostro obbligo morale nei confronti del popolo ucraino", ha aggiunto il premier.