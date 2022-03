Ucraina: Verini (Pd), 'imperativo fermare la guerra e i massacri di Putin'

14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar (Adnkronos) - "L'imperativo di oggi è fermare la guerra e i massacri di Putin. E rafforzare l'unità dell'Europa, il dialogo di una Europa più coesa con un mondo multilaterale. In gioco sono milioni di vite umane e i principi della libertà e della democrazia, che Putin sta calpestando. In gioco è il futuro delle giovani generazioni e del pianeta". Lo ha detto a radio Immagina Walter Verini, deputato e tesoriere del Partito democratico.

"Insieme a questo occorre dare immediate risposte a chi paga di più le conseguenze economiche e sociali di questa drammatica situazione: le famiglie, le imprese, le attività produttive già in ginocchio con la pandemia -ha aggiunto Verini-. L'Italia ha svolto e sta svolgendo un ruolo centrale in questa direzione. E' il momento della serietà e della responsabilità verso il Paese".

"Il Pd è stato in questo anno ed è ora un perno di questa responsabilità nazionale. Il segretario Enrico Letta eletto proprio un anno fa ha rafforzato questo profilo di forza nazionale ed europea, di impegno per i diritti sociali e civili, per le pari opportunità, per l'apertura della politica alla società", ha concluso Verini.