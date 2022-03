14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Il governo è al lavoro per arginare il caro bollette con nuove misure da assumere forse già in settimana. Il timing è serrato, ma in cantiere ci sono "uno o più provvedimenti che abbiano come obiettivo la rateizzazione delle bollette energetiche e il calmieramento delle bollette energetiche per famiglie e imprese". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.