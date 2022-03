14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Oltre a mettere in campo provvedimenti interni, "in sede europea, il governo si impegnerà per ulteriori misure sul fronte della crisi energetica", in particolare sulla possibilità di introdurre "un tetto europeo ai prezzi delle importazioni di gas". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.