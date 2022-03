14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - Questa sera allo Stadio Olimpico, in occasione della partita Lazio-Venezia, i padroni di casa scenderanno in campo indossando il lutto al braccio per ricordare Pino Wilson scomparso nei giorni scorsi. Il capitano Ciro Immobile avrà invece la storica fascia rossa che indossava il capitano del primo scudetto biancoceleste nel 1974.