Ucraina: Intesa Sp, 'opere Ermitage a Milano fino a chiusura mostra'

Milano, 14 mar. (Adnkronos) - Grazie all'accordo raggiunto dall'Ermitage di San Pietroburgo con il ministero della Cultura russo, in base al quale viene attenuata la richiesta di un ritiro immediato delle opere prestate dal museo alle Gallerie d'Italia, si potrà fare in modo che le opere russe possano rimanere esposte al pubblico nella mostra 'Grand Tour' a Milano fino alla sua chiusura il 27 marzo, come inizialmente previsto, con le ricadute positive per i visitatori della mostra. Lo scrive in una nota Intesa Sanpaolo, confermando l'accordo con il ministero della Cultura russo e l'Ermiatage che attenua la richiesta di un ritiro immediato delle opere prestate per l'esposizione milanese in corso alle Gallerie d'Italia.