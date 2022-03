15 marzo 2022 a

Roma, 15 mar (Adnkronos) - "Ieri ho già fatto chiamare tutti i presidenti dei gruppi parlamentari per sconsigliare il viaggio in Ucraina. E da presidente della Camera lo sconsiglio. Chiedo di non partecipare, se possibile. Il mio consiglio è di non partecipare". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico.