Ucraina: Fico, 'giusto invio armi ma diplomazia fondamentale'

Roma, 15 mar (Adnkronos) - "E' giusto aiutare l'Ucraina a difendersi ma soprattutto è giusto che l'Unione europea finalmente abbia dato in pochissime ore una risposta da tutti i punti di vista, finanziario, umanitario, questo è un passo fondamentale perchè l'Ue così unita è fondamentale". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico.

"Anche il Parlamento sulle risoluzioni è stato unito e questo è un buon segnale", ha aggiunto il presidente della Camera sottolineando che l'incio delle armi agli ucraina "è compatibile" con la diplomazia.

"Detto questo la diplomazia è fondamentale, è l'unica cosa che possiamo fare, la diplomazia di tutti i paesi, Usa Cina, per far sì che ci sia il cessate il fuoco e una conferenza di pace, la pace è il nostro bene più grande, la cultura della pace deve venir fuori come abbiamo visto con le tante manifestazioni", ha spiegato ancora Fico.