Energia: Faraone (Iv), 'bene domani Cingolani in Senato, governo intervenga'

15 marzo 2022 a

a

a

Roma, 15 mar (Adnkronos) - "Bene che domani alle 9,30 il ministro Cingolani venga in aula al Senato per riferire sulla strategia del governo riguardo al caro prezzi della benzina: abbiamo richiesto la presenza del ministro per confrontarci e fare una proposta politica che immediatamente metta un freno agli assurdi rincari dei carburanti, denunciati dallo stesso ministro". Lo dice il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone, che la settimana scorsa insieme al presidente del Psi Riccardo Nencini aveva chiesto al ministro Cingolani di riferire a palazzo Madama sul caro benzina.

"È opportuno che il governo intervenga per stabilire un tetto ai prezzi della benzina ed è importante che il parlamento discuta con il governo sulle migliori strategie di medio e lungo periodo per far fronte ai rincari energetici se non vogliamo passare dalla pandemia alla crisi economica”, aggiunge Faraone.