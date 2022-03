15 marzo 2022 a

Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Sono ripresi da pochi minuti - dopo una 'pausa tecnica' decisa ieri - i negoziati in videoconferenza fra le delegazioni dell'Ucraina e della Russia. Lo conferma un membro della delegazione di Kiev David Arakhamia che, parlando alla Ukraynskaia Pravda, spiega come i colloqui "sono già in corso".