Consumatori: Signorini, 'esposti a rischi comportamenti finanziari scorretti'

15 marzo 2022 a

a

a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Le decisioni finanziarie che i consumatori devono prendere, dal cambiare la banca al programmare un piano assicurativo, richiedono una serie di conoscenze. ''I consumatori sono esposti a un rischio di esclusione finanziaria, o a quello di essere vittima di comportamenti scorretti''. Lo afferma il direttore di Bankitalia e presidente dell'Ivass, Luigi Federico Signorini, intervenendo alla 'Giornata mondiale dei diritti dei consumatori'. Fino a una generazione fa o poco più, spiega, ''alcune decisioni finanziarie (ad esempio cambiare banca, programmare un piano assicurativo o pensionistico per sé o per i figli, investire o disinvestire il risparmio confrontando rischi e rendimenti) non figuravano tra quelle ricorrenti nella vita quotidiana della maggior parte della popolazione. Oggi non è più così''.

Queste decisioni, sottolinea Signorini, ''richiedono conoscenze minime di natura economica, giuridica, tecnologica che il consumatore di servizi finanziari, come ci indicano le indagini sull'alfabetizzazione finanziaria e assicurativa, non sempre possiede''.

''La complessità con cui le decisioni finanziarie vengono percepite da molti può, a volte, anche rendere difficile per il consumatore riconoscere i propri diritti, o disincentivarlo dall'attivare tempestivamente gli strumenti disponibili per farli valere'', conclude Signorini.