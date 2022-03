Ucraina: Bonafè (Pd), 'doveroso ascoltare Farnesina su stop missione parlamentari'

15 marzo 2022 a

a

a

Roma, 15 mar (Adnkronos) - La missione dei parlamentari italiani in Ucraina è sospesa? "Credo che la Fondazione si sia presa del tempo per ridefinirla o spostarla. Io tengo in considerazione quello che ci viene detto dalla Farnesina. In questa fase complicata ci vuole responsabilità". Lo ha detto Simona Bonafè a Un giorno da pecora, su RadioUno Rai.

"Io ho raccolto un appello di venerdì scorso, domenica c'è stato il bombardamento della base alle porte di Leopoli che ha peggiorato la situazione -ha spiegato l'eurodeputata del Pd-. Abbiamo il dovere di tenere in considerazione quello che ci dice l'Unità di crisi della Farnesina, più che altro per scongiurare il rischio che questa missione di parlamentari, nata per sollecitare la creazione di uno spazio per l'evacuazione dei civili da Leopoli, possa diventare un bersaglio per una provocazione che possa portare a una contro reazione".