Calcio: Allegri, 'stiamo bene e siamo pronti, dovremo saper gestire l'imprevisto'

15 marzo 2022

Torino, 15 mar. - (Adnkronos) - "Stiamo tutti bene, siamo pronti, servirà anche un po' fortuna". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. "Servirà un grande prestazione -aggiunge Allegri-. La partita del Real Madrid contro il Psg insegna che bisogna saper gestire l'imprtevisto. Al Psg è scappata di mano in un attimo, quando giochi queste gare piò succedere. Avere il controllo in quei momenti è molto importante. Serve serenità per reagire a quello che succede".