Ucraina: Moretti (Pd), 'cambiare regole Dublino, accoglienza responsabilità comune Ue'

15 marzo 2022 a

a

a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Sono già 3 milioni gli ucraini che hanno lasciato il loro paese. La Polonia ne ha accolti più di 1 milione e 500mila e chiede giustamente che tutti i 27 facciano lo stesso". Così l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti .

"È adesso il momento di cambiare le regole di Dublino e di condividere la responsabilità dell'accoglienza. Oggi i paesi di Visegrad, da sempre contrari alla modifica delle regole di Dublino, si trovano in prima linea nelle operazioni di solidarietà. Quindi non possiamo attendere oltre, né continuare a legittimare la distinzione tra profughi di serie A e di serie B. Anche Morawiecki e Orban non potranno più tirarsi indietro”.